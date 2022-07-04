"الشمري": 600 موظف مؤهل من رئاسة الهيئات وفروعها لخدمة الحجاج

وأوضح الشيخ الشمري، أنه تم تكليف أكثر من 600 موظف من المؤهلين من الرئاسة العامة وفروعها، وتزويدهم بالمواد التوعوية لتوزيعها على الحجاج بعدة لغات من إصدارات الرئاسة العامة ما بين مقروءة ومسموعة ومرئية، وتشغيل 70 مركزاً ميدانياً توعوياً ونقطة توزيع، في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي بعض المنافذ الحدودية ومدن الحجاج، وتزويدها بفرق عمل من الأعضاء الميدانيين والمترجمين المؤهلين والمدربين من ذوي الخبرة، كما يتم متابعة العمل الميداني في المراكز من خلال غرفة عمليات مجهزة ومزودة بالتقنية الحديثة والشاشات، وذلك في مقر الرئاسة العامة بمجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر بمكة المكرمة.