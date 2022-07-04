"الشمري": 600 موظف مؤهل من رئاسة الهيئات وفروعها لخدمة الحجاج

أكد رئيس اللجنة الميدانية والعمليات في الحج بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلف بن صغير الشمري، أن مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج هذا العام 1443هـ، جاءت لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن لخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.
وبين الشمري، أن الخدمات والمشاريع المقامة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محل اعتزاز وافتخار لكل مسلم ومسلمة، وقد جاءت جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في وكالة الشؤون الميدانية والقضايا والإدارات المشاركة لتعزز هذه الجهود الكبيرة، وذلك بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتقدم الرئاسة العامة أفضل خدماتها ليؤدي الحجاج هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وفق المنهج الشرعي.
وأوضح الشيخ الشمري، أنه تم تكليف أكثر من 600 موظف من المؤهلين من الرئاسة العامة وفروعها، وتزويدهم بالمواد التوعوية لتوزيعها على الحجاج بعدة لغات من إصدارات الرئاسة العامة ما بين مقروءة ومسموعة ومرئية، وتشغيل 70 مركزاً ميدانياً توعوياً ونقطة توزيع، في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي بعض المنافذ الحدودية ومدن الحجاج، وتزويدها بفرق عمل من الأعضاء الميدانيين والمترجمين المؤهلين والمدربين من ذوي الخبرة، كما يتم متابعة العمل الميداني في المراكز من خلال غرفة عمليات مجهزة ومزودة بالتقنية الحديثة والشاشات، وذلك في مقر الرئاسة العامة بمجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر بمكة المكرمة.