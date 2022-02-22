"الشهراني": المملكة تعتبر من أعرق دول العالم ويحق لنا الفخر بها

رفع الدكتور على بن محمد الشهراني رئيس الجامعة العربية المفتوحة في السعودية أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في الذكرى الأولى ليوم التأسيس، قائلاً: "إن تاريخ المملكة العربية السعودية الممتد على مدار 3 قرون يعكس تاريخًا زاهرًا ومسيرة حافلة بالبطولات والتضحيات والإنجازات".

وكانت الجامعة العربية المفتوحة في الرياض احتفلت بالذكرى الأولى ليوم التأسيس الموافق 22 فبراير عبر فعالية رسم للوحات تعبر عن الفخر بيوم التأسيس أقيمت بالتزامن في فروع الجامعة الستة بالمملكة، كما أقامت الجامعة حفلًا في مسرح الجامعة بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي الشهراني ومشاركة منسوبي الجامعة من طلاب وكادر تعليمي وإداري.

وأكد الدكتور الشهراني أن المملكة العربية السعودية، تعد بتاريخها الممتد من أعرق دول العالم، ويحق لأبنائها أن يفخروا بذلك، فلا توجد إلا دول معدودة في العالم تضاهي بتاريخها، تاريخ المملكة في الصمود والتضحيات والسعي الذي لا يعرف الكلل، والذي توج في النهاية ببناء هذا الوطن.

ودعا أبناء المملكة لإيلاء مزيد من العناية لتاريخهم العريق، ورجاله الأفذاذ، وقياداته التي لم تثنها الصعاب عن مواصلة طريقها، لتأسيس هذا الوطن المعطاء مؤكدًا أن يوم التأسيس هو وسام فخر على صدورنا.

وتابع: "نحن الآن ننظر بفخر كبير وثقة نحو المستقبل، حيث انطلق أبناء السعودية يبدعون في كل المجالات، ولكن يجب ألا ننسى أبداً تاريخنا وجهود من مهدوا لنا الطريق، وعملوا دون كلل لتأسيس وتوحيد هذا الوطن المعطاء عبر سيرة ملحمية امتدت لنحو 3 قرون".