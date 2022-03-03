"الشهري": الاختبارات الحضورية ثمار لنتيجة طبيعية لجهود "التعليم"

ذكر الخبير في المجال التعليمي عبدالرحمن الشهري أن وزارة التعليم سطرت نجاحات نوعية متتالية خلال جائحة كورونا، ومعه برزت الكفاءات الوطنية وأبدعت؛ مما أدى إلى الإشادة عالميًا بتجربة المملكة عن التعليم عن بُعد وتميزها؛ الأمر الذي أفضى إلى أن تصبح المملكة واحدة من أميز الدول على مستوى العالم في هذا الجانب بشهادة منظمة الصحة العالمية، وبشهادة لغة الأرقام التي لا تخطئ.

وبين الشهري أنه مع عودة حياتنا لطبيعتها تدريجيًا، ومع استمرار الأخذ بكل الإجراءات والاحترازات الصحية اللازمة؛ بدأنا في جني ثمار جهود التعليم وفريق العمل الذي تولى أحد أهم الملفات، يعود طلابنا وطالباتنا في جميع المراحل الدراسية إلى مقاعد الاختبارات الحضورية. وهنا نشير إلى الجهود والعمل المتفاني الذي بُذل من قبل وزارة التعليم مشكورة؛ حيث هيأت كل السبل لاستمرار الدراسة "عن بُعد" عبر توفير أحدث التقنيات لضمان استمرار رحلة التعليم، ومع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة الحضورية للدراسة، استنفرت الوزارة كل الطاقات لتهيئة البيئة المدرسية لتكون الاختبارات حضوريًا في بيئة آمنة وجادة في آن واحد.

وذكر الشهري أن وزارة التعليم سعت ونفذت خطة للاختبارات الحضورية بطرق احترافية تضمن حق الطالب في النتيجة، وتقدر جهد المعلم في العطاء، مع الحرص الدائم على سلامة الطلاب والطالبات من واقع إجراءات مقننة تهدف لمصلحة الوطن المتمثلة في أكبر شريحة؛ ألا وهي شريحة الأبناء والبنات الذين لهم حق علينا رعايةً وتعليمًا.

وأكد الشهري أن عودة الاختبارات الحضورية كانت تكاملًا رائعًا وتحقيقًا مهمًا لمستهدفات الوزارة، كما أنه نتيجة طبيعية لجهود استباقية جبارة من وزارة التعليم، أثمرت بالعودة للحياة المدرسية بحذر وبنجاح منقطع النظير، مشيرًا إلى أن تعليمات الوزارة في آلية الاختبارات جاءت واضحة ودقيقة، وهذه الآلية أوجدت الرضا والقبول والتفاعل الإيجابي من المجتمع.