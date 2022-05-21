"الشهري" يزفّ بشرى عن مرض "جدري القردة": نسبة الوفاة أقل من 1٪؜.. ولدينا حصانة منذ الطفولة

وقال "الشهري" في تصريح لـ"سبق": "جدري القردة هو مرض نادر معروف منذ الخمسينات، وانتشر في أميركا ٢٠٠٣ وتلاشى، وهو مرض يبقى من 2 إلى 4 أسابيع ثم يختفي تلقائيًا من الجسم self-limited، وينتقل بين الحيوانات المصابة الجرذان القرود الكلاب وغيرها عن طريق سوائل الجسم".