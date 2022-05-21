"الشهري" يزفّ بشرى عن مرض "جدري القردة": نسبة الوفاة أقل من 1٪؜.. ولدينا حصانة منذ الطفولة

زفّ الدكتور سعود الشهري البشرى، حول مرض "جدري القردة" قائلا إن نسبة الوفاة بالمرض أقل من 1%، فضلاً عن الحصانة الجيدة ضده بسبب أخذ اللقاحات الروتينية للأطفال (لقاح الجدري المائي)".
وقال "الشهري" في تصريح لـ"سبق": "جدري القردة هو مرض نادر معروف منذ الخمسينات، وانتشر في أميركا ٢٠٠٣ وتلاشى، وهو مرض يبقى من 2 إلى 4 أسابيع ثم يختفي تلقائيًا من الجسم self-limited، وينتقل بين الحيوانات المصابة الجرذان القرود الكلاب وغيرها عن طريق سوائل الجسم".
وأضاف أن "انتقاله من الحيوان للإنسان صعب، فهو ينتقل إلى الإنسان عبر سوائل الحيوان، كالكحة أو العطاس المصاب في مسافة قريبة 2 متر فأقل أو الدم أو الجنس أو عن طريق أكل لحم الحيوان المصاب، وإذا أصاب الإنسان فأعراضه غالبًا حمى وآلام عضلات وتورم للغدد اللمفاوية يليها طفح جلدي".
وتابع "الشهري": "أبشركم بأن الوفاة بسببه أقل من 1%، وأبشركم بأنه لدينا حصانة جيدة ضده بسبب أخذنا للقاحات الروتينية للأطفال (لقاح الجدري المائي)".
وختم بقوله: "هنا رسالة واضحة لمن يندد باللقاحات، وللعلم فإن سبب انتشاره في الغرب هو عزوفهم عن اللقاحات، وأبشركم بأن له لقاحًا خاصًا مصنوعًا مسبقًا وله بروتوكول علاج فعال مثل مضادات الفيروسات وغيرها، هذا إن حدث".