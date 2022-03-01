"الشورى" يوافق على مقترح "الصلح في القصاص".. الإمارة تتولى إجراءاته والمقابل لا يتجاوز 5 ملايين

وأكد عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصح البقمي، أن هذا النظام قُدِّم في وقته، وتقدَّم به مجموعة من أعضاء مجلس الشورى في الدورة الماضية، وكانت أهدافه تنظيم عملية جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأيضًا تقدير التعويض بوضع حد مُعيَّن، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وبيان أهمية العفو لوجه الله.وأضاف "البقمي": "تُطبَّق أحكام النظام على كل مَن صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس وما دونها، ووافق أهل المجني عليه على العفو مقابل التعويض".