"الشويعر": "تصفية" تحقق أكبر عملية إيداع في تاريخها بمبلغ تجاوز 3.6 مليار ريال خلال 6 أشهر

كشف الأمين العام للجنة المساهمات العقارية "تصفية"، الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، عن أن اللجنة حققت خلال النصف الأول من 2022م أكبر عملية إيداع في تاريخها للمساهمين بمبلغ يتجاوز 3.6 مليار ريال، استفاد منه أكثر من خمسة آلاف مساهم.
وبيَّن الدكتور الشويعر خلال لقاء مع قناة الإخبارية أن اللجنة تسعى في كل عام إلى تحقيق هدفها الأهم، وهو إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتعمل بشكل مستمر لتحقيق هذا الهدف بأفضل عائد وأسرع وقت. وقد بدأت اللجنة إنهاء الإجراءات القانونية والمحاسبية والهندسية، وإنهاء العديد من القضايا بمختلف المحاكم.
وعن تطلعات لجنة المساهمات العقارية للنصف الثاني من العام 2022 أوضح الأمين العام لـ"تصفية" أن الترتيبات النهائية جارية لتصفية العديد من المساهمات في مختلف المناطق بمساحات تتجاوز 42 مليون متر مربع، تمثل 11 مساهمة عقارية.
وأضاف "الشويعر": "بإذن الله نستهدف أن نصل هذا العام إلى 5 مليارات ريال، يستفيد منها أكثر من 10 آلاف مساهم. وهذه الأرقام الكبيرة لم تتحقق إلا بفضل الله، ثم بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، ومتابعة مستمرة وحثيثة من قِبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار معالي الأستاذ ماجد الحقيل".
يُذكر أن لجنة المساهمات العقارية استطاعت منذ تشكيلها إنهاء بيع وتصفية ما يزيد على (57) مليون متر مربع من الأراضي في أنحاء المملكة كافة، واستعادة مبلغ تجاوز الـ(15) مليار ريال، استفاد منه أكثر (45,900) مساهم، كما أصدرت اللجنة سندات تنفيذية بقيمة تجاوزت 3.7 مليار ريال لمصلحة المساهمين؛ وذلك في إطار عملها المستمر لإعادة الحقوق لأصحابها.