"الشويعر": "تصفية" تحقق أكبر عملية إيداع في تاريخها بمبلغ تجاوز 3.6 مليار ريال خلال 6 أشهر

وبيَّن الدكتور الشويعر خلال لقاء مع قناة الإخبارية أن اللجنة تسعى في كل عام إلى تحقيق هدفها الأهم، وهو إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتعمل بشكل مستمر لتحقيق هذا الهدف بأفضل عائد وأسرع وقت. وقد بدأت اللجنة إنهاء الإجراءات القانونية والمحاسبية والهندسية، وإنهاء العديد من القضايا بمختلف المحاكم.