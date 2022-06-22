"الشيباني" ينهي تحدي القمم السبع ويرفع راية التوحيد في قارات العالم.. هنا التفاصيل

وتتكوّن القمم السبع العالمية من أعلى الجبال القارية في كل من القارات السبع على وجه الأرض؛ وهي: قمة كلمنجارو "أعلى قمة في أفريقيا"، قمة البروس "أعلى قمة في أوروبا"، قمة كازايوسكو "أعلى قمة في أستراليا"، قمة فنسن "أعلى قمة في القطب الجنوبي"، قمة أكونكاجوا "أعلى قمة في أمريكا الجنوبية"، قمة إيفريست "أعلي قمة في آسيا"، قمة دينالي "أعلى قمة في أمريكا الشمالية".