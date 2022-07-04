"الشيخ الخثلان": لا بأس من إفراد "جمعة عرفة" بالصيام دون ما قبله

قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن إفراد يوم عرفة هذا العام الذي يوافق يوم الجمعة بالصيام جائز إن شاء الله، والنهي عن إفراد الجمعة بالصيام جاء لمن خص هذا اليوم من الأسبوع بذلك.
وتفصيلاً، فقد قال "الخثلان": "إن يوم عرفة هذا العام يوافق يوم الجمعة، ولا بأس بإفراده بالصيام مع كونه يوم جمعة؛ فلا يلزم أن يصام معه يوم قبله".
وأضاف أن النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، إنما هو في حق من خصه لأجل كونه يوم جمعة، أما من صامه لكونه يوم عرفة فلا يدخل في النهي.