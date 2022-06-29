الشيخ "السديس" يُدشن مبادرة "ترجمة خطبة عرفة" غدًا

يدشن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، غدًا الخميس، مبادرة "ترجمة خطبة عرفات"، في مقر رئاسة الحرمين بمكة المكرمة.
ويعد مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة وخطب الحرمين، نقلة نوعية عالمية؛ لنشر رسالة الدين الإسلامي ومنهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب إسهامه في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالحرمين.
وقال الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الأربعاء: إن مشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة يوم عرفة، يعد الأكبر من نوعه في العالم؛ إذ تُترجم الخطبة وتُنقل إلى دول العالم بعشر لغات.
وأضاف: نجحت الرئاسة العام الماضي، في إيصال الخطبة إلى 100 مليون شخص مستفيد في العالم بعشر لغات، وكان المستهدف 50 مليونًا.
وأشار "السند" إلى أن الرئاسة العامة تستهدف في موسم الحج الحالي 150 مليون مستفيد في العالم.
وأكد أن خطبة يوم عرفة من الخطب ذات الأبعاد الإسلامية المهمة، ليس فقط لشعوب الأمة الإسلامية فحسب، بل للعالم بعدة لغات؛ لكونها تحمل رسالة الإسلام المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال.
من جانبه، قال الوكيل المساعد للغات والترجمة المهندس مشاري المسعودي: إن مشروع الترجمة يعمل وفق منهجيات إدارية معتمدة بأخطاء صفرية ومواصفات فنية عالية وخطط زمنية دقيقة؛ لضمان الجودة والبث في الوقت المحدد من خلال فريق العمل المؤهلين تقنيًا ولغويًا.
وأوضح أن ترجمة الخطبة إلى عشر لغات يسهم في إيصال رسالة الإسلام الوسطية إلى العالم، مؤكدًا أن ترجمة خطبة عرفة هي وسيلة جوهرية لإيصال التسامح والسلام والتآخي للعالم بلغات تتضمن: الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والأوردو، والفارسية، والصينية، والتركية، والبنغالية، والهاوسا، والملاوية.
ويتم البث عبر منصة منارة الحرمين؛ للتيسير على الحجاج من الاستفادة وسماعها بلغتهم.
وحرصت وكالة الترجمة على عدم حصر البث عبر نطاق محدود داخل مشعر عرفة، وإتاحته للاستماع من أي مكان في العالم؛ للمساعدة في التباعد وعدم تقارب الأجساد، وعدم توزيع سماعات في يوم عرفة؛ لضمان عدم انتقال السماعة الواحدة بين أكثر من حاج، وإيقاف توزيع المطبوعات، والاعتماد على الوسائل التقنية في ذلك، علمًا بأن جميع هذه الإجراءات الاحترازية لن تقلل من انتشار بث الخطبة.
وتستهدف الرئاسة العامة في ترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة، خلال حج هذا العام 150 مليون مستفيد، ونقل وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، تحت شعار: "نشر الهداية للعالمين"، من خلال دعم التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، والدور الذي تقدمه الوسائل التقنية الحديثة.
وكذا عبر ترددات البثّ عبر الأثير FM في المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البثّ وأكثرها تطورًا على مستوى العالم.
وصدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشريف الرئاسة بترجمة خطبة عرفة عام 1439هـ؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة"، منذ انطلاقته وحتى عام 1441هـ، أكثر من 35 مليون مستفيد حول العالم عبر المنصات الإلكترونية.