الشيخ "السديس" يُدشن مبادرة "ترجمة خطبة عرفة" غدًا

وحرصت وكالة الترجمة على عدم حصر البث عبر نطاق محدود داخل مشعر عرفة، وإتاحته للاستماع من أي مكان في العالم؛ للمساعدة في التباعد وعدم تقارب الأجساد، وعدم توزيع سماعات في يوم عرفة؛ لضمان عدم انتقال السماعة الواحدة بين أكثر من حاج، وإيقاف توزيع المطبوعات، والاعتماد على الوسائل التقنية في ذلك، علمًا بأن جميع هذه الإجراءات الاحترازية لن تقلل من انتشار بث الخطبة.