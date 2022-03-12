"الشيخ السلمان": القضاء السعودي العادل أدخل الفرحة إلى قلوب أهالي ضحايا "الدالوة"

وأضاف الشيخ السلمان: "من ضمن تصريحات ولي العهد في اللقاء التاريخي مع مجلة أتلانتك أن حكم القتل تم رفعه ضمن القوانين الجديدة في السعودية، إلا ما يتعلق بحقوق الناس من القتلة لأخذ حقوقهم، كحق للآخرين. واليوم ما صدر من تنفيذ الحكم في القتلة الذين قتلوا الأبرياء في الدالوة بالأحساء، وسفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام، أدخل البهجة والسرور إلى قلوب أهالي الأبرياء للأخذ بحقهم عبر يد العدالة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عبر القضاء العادل".