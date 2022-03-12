"الشيخ السلمان": القضاء السعودي العادل أدخل الفرحة إلى قلوب أهالي ضحايا "الدالوة"

أكد عالم الدين الشيعي، الشيخ منصور السلمان، أن تنفيذ وزارة الداخلية قرارًا بالحكم بالقتل على مجموعة من الإرهابيين اليوم ليس بمستغرب؛ فهذا أمن وطن؛ لا بد من المحافظة عليه من كل مَن تسول له نفسه العبث بالوطن الغالي.
وقال الشيخ السلمان في حديثه لـ"سبق": "نحن نعيش حضارة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد -حفظه الله-، وستحمل أبناء الوطن على السير إلى الأمام، ومواكبة الانفتاح الموافق للشريعة الإسلامية، وغل الأيادي الإرهابية وبترها وإيقافها عن تحقيق مآربها الشريرة. ولا شك أن قبضة يد الأمن وعيونها الساهرة لها الدور الرائد في الوصول إلى أمثال هؤلاء ليقظتهم ورعايتهم لاستتباب أمنا الذي لا يمكن المزايدة عليه".
وأضاف الشيخ السلمان: "من ضمن تصريحات ولي العهد في اللقاء التاريخي مع مجلة أتلانتك أن حكم القتل تم رفعه ضمن القوانين الجديدة في السعودية، إلا ما يتعلق بحقوق الناس من القتلة لأخذ حقوقهم، كحق للآخرين. واليوم ما صدر من تنفيذ الحكم في القتلة الذين قتلوا الأبرياء في الدالوة بالأحساء، وسفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام، أدخل البهجة والسرور إلى قلوب أهالي الأبرياء للأخذ بحقهم عبر يد العدالة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عبر القضاء العادل".