الشيخ "العيسى" معلقًا على وفاة الشابة السودانية "مزنة" عطشًا في الصحراء: شهيدة

"ادعوا لنا بالرحمة واهدونا قرآن، واعملوا لنا سبيل ماء هنا"؛ هذه وصية الشابة السودانية مزنة سيف الدين حسن، رحمها الله، التي كتبتها قبل وفاتها عطشًا في طريق عودتها مع أسرتها من السودان إلى ليبيا في الصحراء؛ إذ تعود قصة فقدانها مع أسرتها إلى 7 أغسطس 2020م؛ حيث عثر بعد 6 أشهر من البحث عنهم على 8 جثث في عمق الصحراء الليبية ماتوا عطشًا.