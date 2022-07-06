"الشيخ راوه".. يكشف عن أول من عمل بمهنة الطوافة ولماذا يمنع غير المكي العمل بها؟

وأضاف: ثم جاء قبل عهد المماليك، وتقريبًا في القرن الرابع عشر الميلادي، أي منذ 600 عام على يد إبراهيم بن ظهيرة، حينما كلف بتطويف السلطان قايتباي سلطان المماليك وقتها، وهنا ظهرت لفظة "الطوافة" وظلّت داخل قطاع القضاة فترة من الزمن، ثم انتقلت إلى الوجهاء والأعيان من أهالي مكة المكرمة"، والأصل أن المطوفين يخلون بيوتهم للحجاج ويقومون على رعايتهم وخدمتهم.