"الصادرات السعودية" تستضيف أكثر من 80 مستورداً من مصر ونيجيريا

يأتي تنظيم "الصادرات السعودية" لهذا الحدث، ضمن إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار المُنتجات السعودية، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ومُستهدفاتها، واستراتيجية "الهيئة" الرامية إلى رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% على الأقل من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030م، وتقوية وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والدول الإفريقية، التي تعد مصر ونيجيريا من أبرز وجهاتها.