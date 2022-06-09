"الصادرات السعودية" تنظم عددًا من ورش العمل لبحث عوائق التصدير

جدير بالذكر أن الهيئة قد عملت على معالجة نحو 152 عائقاً خلال العام 2021م، بالتعاون مع الجهات الشريكة وذات العلاقة، وذلك ضمن جهودها لإيجاد بيئة تنافسية وطرح الحلول التي تساعد المُصدِّرين السعوديين والقطاعات المُصدِّرة لتمكينهم بمختلف الأسواق التي يتم التصدير إليها، مع التوجه المستمر للانفتاح على أسواق جديدة، ممّا سيُعزِّز القيمة الاقتصادية لصادرات المملكة نحو دول العالم، ورفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030.