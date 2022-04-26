"الصاعدي": مواقف المسجد النبوي تتسع لأكثر من 4300 سيارة

قال الوكيل المساعد للأمن والسلامة والطوارئ والأزمات بشؤون المسجد النبوي سعود الصاعدي: إنه من المتوقع أن يشهد المسجد النبوي كثافة عالية للمصلين والزوار خلال ليلتَيْ 27 و29 من شهر رمضان.
وأضاف "الصاعدي" خلال مداخلة مع برنامج نشرة النهار، عبر "الإخبارية": نعمل على وضع خطط طوارئ مكثفة بالمسجد النبوي، معلنًا فتح مائة باب فيه، وكذلك سبعون بابًا بساحاته، يعمل عليها أكثر من 450 موظفًا مدربين ومؤهلين.
وأكد الوكيل المساعد للأمن والسلامة والطوارئ والأزمات بشؤون المسجد النبوي، أن مواقف المسجد النبوي تتسع لأكثر من 4300 سيارة، مقسمة على أكثر من 24 وحدة تحت ساحاته.
وأكد أن إدارة تنظيم الحشود التابعة للإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد النبوي، تقوم بجهود كبيرة لاستقبال الزوار والمصلين خلال العشر الأخيرة من رمضان، خاصة لصلاتَي التراويح والقيام ولتسهيل حركة الحشود ووصولهم للمواقع المخصصة للصلاة بكل يسر وسهولة.