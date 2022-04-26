"الصاعدي": مواقف المسجد النبوي تتسع لأكثر من 4300 سيارة

وأضاف "الصاعدي" خلال مداخلة مع برنامج نشرة النهار، عبر "الإخبارية": نعمل على وضع خطط طوارئ مكثفة بالمسجد النبوي، معلنًا فتح مائة باب فيه، وكذلك سبعون بابًا بساحاته، يعمل عليها أكثر من 450 موظفًا مدربين ومؤهلين.