"الصباحي": السعودية تؤكد موقفها الإيجابي بتقديم 10 ملايين دولار لاحتواء أزمة "صافر"

وتفصيلاً، قال "الصباحي" في تصريحات لـ"سبق": للأسف، الحوثي يستخدم الخزان أداة ابتزاز للمجتمع الإقليمي والدولي متجاهلاً كل المخاطر الجسيمة التي ستحدث للملاحة والبيئة وسواحل الحديدة وسواحل الدول المجاورة في حال تسرُّب النفط من داخل الخزن، الذي يصل إلى أكثر من مليون برميل من النفط الخام.