"الصبان": قرار تحالف "أوبك+" بزيادة الإنتاج كان متوقعًا

وأردف المستشار النفطي في حديثه لـ"سبق": قرار التحالف أمس، يعطي ضمانًا للأسواق بأن هذا التحالف يسير منذ تأسيسه، وفق منهجية علمية لا تستند إلى رغبات الفردية لبعض المستهلكين، ولذلك فنحن جميعًا مطمئنون بأن نهج التحالف في الفترة القادمة ستؤدي حتمًا لإظهار مزيد من التوازن للأسواق.