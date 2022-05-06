"الصبان": قرار تحالف "أوبك+" بزيادة الإنتاج كان متوقعًا

أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان أن القرار الذي انتهى إليه اجتماع تحالف "أوبك+" مساء أمس كان متوقعًا.
وقال "الصبان": تم اعتماد زيادة الإنتاج بـ432 ألف برميل يوميًا لشهر يونيو القادم، بالرغم من مطالب الدول المستهلكة بزيادات أكبر.
وأضاف: التحالف لا يسير وفق رغبات الدول المستهلكة، وإنما يحتكم لمعطيات الأسواق بالنسبة للعرض والطلب العالمي على النفط.
وأردف المستشار النفطي في حديثه لـ"سبق": قرار التحالف أمس، يعطي ضمانًا للأسواق بأن هذا التحالف يسير منذ تأسيسه، وفق منهجية علمية لا تستند إلى رغبات الفردية لبعض المستهلكين، ولذلك فنحن جميعًا مطمئنون بأن نهج التحالف في الفترة القادمة ستؤدي حتمًا لإظهار مزيد من التوازن للأسواق.
وأشار إلى أن الأسعار المستقرة بصرف النظر عن مستوياتها المتقلبة، وانعكاس التخوّف من حيث استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لفترة أطول، والنقص المحتمل في المعروض العالمي للنفط إضافة إلى تأثر الطلب العالمي على النفط.
وتابع: صحيح أن ظرف كورونا وإغلاق الصين بدأت تؤثر في الطلب العالمي الصيني على النفط، وأدى ذلك إلى مراجعة هذه الأرقام، وغيرها، وتم أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار في اجتماع أوبك أمس.
وقال "الصبان": أتصور أننا أمام مستقبل جيد لأسعار النفط في الفترة القادمة، وأن كانت هنالك ضبابية تكتنف الأسواق، من حيث ارتفاعات أسعار السلع الغذائية والقدرة على ضبط معدلات التضخم العالمية، وتفادي دخول الاقتصاد العالمي في انكماش يؤثر على الطلب العالمي على مختلف السلع بما فيها النفط.
واختتم بالقول: أؤكد أنه طالما تحالف "أوبك+" هو من يتزعم أسواق النفط بقيادة السعودية وروسيا، فإننا سنصل باستمرار إلى توازن سوق النفط، والإبحار في ظل أمواج هائجة نحو بر الأمان.