"الصحة": أكثر من 43 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة

وقالت الوزارة: إن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية؛ حيث قدمت المستشفيات والمراكز الصحية مجموعة من الخدمات، منها إجراء (5) عمليات قلب مفتوح، و(66) قسطرة قلبية؛ فيما تم إجراء (182) عملية غسيل كلوي، و(2) عملية مناظير، و(95) عملية جراحية؛ بينما تم دخول (297) حاجًّا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل حالة ولادة واحدة.