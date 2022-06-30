"الصحة": إدمان المخدرات خطر يمكن تداركه

ونشرت "الصحة" من خلال حسابها في منصة "تويتر" دليلاً تعريفيًا وتوعويًا يتضمن معلومات عن الإدمان والمخدرات وإحصائيات الإدمان عالميًا ومحليًا وأنواع المخدرات وأكثرها انتشاراً وأسباب الوقوع في المخدرات وكيف تعرف الأسرة أن لديها مدمنًا وطرق الوقاية من إدمان المخدرات وعلاج الإدمان.