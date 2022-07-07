"الصحة": إنقاذ حياة حاج نيجيري من سكتة قلبية في مكة

وقالت "الصحة": على الفور تم إجراء عدد من الفحوصات والأشعة التي أظهرت معاناة الحاج من رجفان أذيني بالقلب مع متلازمة وولف باركنسون وايت التي حسب ما أوضح الفريق الطبي أنها من مسببات السكتة القلبية إذا اجتمعت والتي قد تؤدي إلى الوفاة.