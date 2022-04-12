الصحة الخليجي: الحد المسموح به في تناول السكريات يقدّر للشخص البالغ بـ7 ملاعق يوميًّا

وأوضح المجلس الصحي أن الحد المسموح به في تناول السكريات يقدّر للشخص البالغ بـ7 ملاعق صغيرة من السكر "34 جرامًا" يوميًّا، مبيّنًا أن من يتجاوز في تناوله للسكريات الحد الموصى به طبيًّا من المتوقع أن يشعر بخمسة أعراض؛ أولها الخمول بعد الأكل، أو الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية، أو الشعور بالعطش، وتراكم الدهون بالجسم، إضافة إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم.