"الصحة الخليجي": السكر يبقى "سكرًا" حتى لو تغير اسمه

وكان المجلس قد نشر مؤخراً بغرض التوعية حول سلبيات السكر على الأطفال وكيفية تأثيرها، حيث إن تجاوز الحد اليومي من السكر له مضار على الأطفال، مما قد يتسبب في ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم وانخفاضه لديهم، حيث قد يؤدي إلى تقلبات المزاج والتعب والرغبة بالمزيد، إضافة إلى أنه يزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة ومضاعفاتها، ويؤثر على الجهاز المناعي، ويسبب تسوس الاسنان ويؤثر على اللثة، كما أنه يؤثر على التحصيل الدراسي أيضاً.