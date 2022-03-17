"الصحة الخليجي" يوضح وسائل ابتزاز الأطفال الإلكترونية وعلاماتها وحلولها

وأضاف أن التصرف الصحيح في التعامل مع الطفل في حال تعرضه للابتزاز، أن يتم التحدث معه بأسلوب لطيف والاستماع إليه لمراجعة ما حدث له لتفادي تكراره مستقبلاً، وعدم الانفعال؛ مع المحاولة بعدم إشعار الطفل بالذنب أو التهديد، وإيقاف التواصل مع الشخص المبتز والقيام بحظره مع عدم حذف أي محادثة بينهم، والاحتفاظ بأي دليل مثل صور للمحادثات التي تتضمن الطلبات والابتزاز، والقيام بتغيير كلمات المرور لجميع حسابات الطفل، ورفع بلاغ لدى وحدة الجرائم الإلكترونية في الدولة وايضاً الوسيلة التي تمت عملية الابتزاز بها.