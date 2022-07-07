"الصحة" تُجهّز 93 مركزاً صحياً بالمشاعر لخدمة ضيوف الرحمن

وتُقدّم تلك المراكز العديد من الخدمات الصحية من عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين بالجروح والإجهاد الحراري، كما تُقدّم الخدمات اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، من خلال كوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية تعمل على مدار الساعة وبشكل يومي دون انقطاع.