"الصحة" تحذّر من "ضربة الشمس".. هذه علامات التعرُّض لها

حذّرت وزارة الصحة من أن التعرُّض بشكلٍ مباشر للشمس يجعلك عُرضة للإصابة بضربة شمس.
وقالت الوزارة: تحدث ضربة الشمس عندما تكون درجة حرارة الجسم أكثر من 40 مئوية، ما يؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف نتيجة كثرة التعرُّق.
وأضافت: علامات تعرُّض لضربة الشمس تشمل: الصداع والدوخة والعطش والإرهاق والغثيان وكثرة التعرُّق.
وأردفت الوزارة: الإسعافات الأولية لمُصابي ضربة الشمس تتضمن: الدخول إلى مكان مغلق بارد، غسل الرأس والرقبة بماء بارد، نزع الملابس غير الضرورية، مثل الحذاء والجوارب، وشرب ماء بارد على دفعات بسيطة.