"الصحة" تحذّر من "ضربة الشمس".. هذه علامات التعرُّض لها

وأردفت الوزارة: الإسعافات الأولية لمُصابي ضربة الشمس تتضمن: الدخول إلى مكان مغلق بارد، غسل الرأس والرقبة بماء بارد، نزع الملابس غير الضرورية، مثل الحذاء والجوارب، وشرب ماء بارد على دفعات بسيطة.