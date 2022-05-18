محليات

"الصحة" تحذّر من "ضربة الشمس".. هذه علامات التعرُّض لها

قالت: الإسعافات الأولية تتضمن نزع الملابس غير الضرورية
"الصحة" تحذّر من "ضربة الشمس".. هذه علامات التعرُّض لها
سبق
سبق

حذّرت وزارة الصحة من أن التعرُّض بشكلٍ مباشر للشمس يجعلك عُرضة للإصابة بضربة شمس.

وقالت الوزارة: تحدث ضربة الشمس عندما تكون درجة حرارة الجسم أكثر من 40 مئوية، ما يؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف نتيجة كثرة التعرُّق.

وأضافت: علامات تعرُّض لضربة الشمس تشمل: الصداع والدوخة والعطش والإرهاق والغثيان وكثرة التعرُّق.

وأردفت الوزارة: الإسعافات الأولية لمُصابي ضربة الشمس تتضمن: الدخول إلى مكان مغلق بارد، غسل الرأس والرقبة بماء بارد، نزع الملابس غير الضرورية، مثل الحذاء والجوارب، وشرب ماء بارد على دفعات بسيطة.

وزارة الصحة
ضربة الشمس

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