"الصحة" تحذّر من موجة الغبار وتحدّد طرق الوقاية اللازمة لتجنب أضرارها

وأوصت الوزارة في فيديو على حسابها بتويتر، بضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني والأرصاد الجوية فيما يخص موجات الغبار، وتجنب الخروج أثناء العاصفة الرملية، والبقاء بالأماكن التي بها أجهزة تهوية جيدة، وإغلاق المصادر التي من الممكن أن ينفد منها الهواء للمنزل، وتغطية الأنف والفم عند الخروج، والحذر الشديد خلال القيادة، ووضع مكيفات المنزل على وضع إعادة توزيع الهواء، والتوجّه للطوارئ في حالة الشعور بأيّ أعراض.