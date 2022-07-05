"الصحة" تدعم مستشفيات المشاعر المقدسة بكوادر سعودية صيدلانية متخصصة في تخصصات طب الطوارئ والأمراض المعدية

دعمت "الصحة" مستشفيات المشاعر المقدسة بكوادر سعودية صيدلانية سريرية متخصصة في تخصصات العناية المركزة وطب الطوارئ والأمراض المعدية، وذلك في إطار جهودها لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.
ووفرت "الصحة" طابعات لطباعة ملصقات الأدوية وربطها بنظام *Careware* المستخدم في مستشفيات المشاعر و الرفع بالتعديلات اللازمة على النظام ومنها قائمة أدوية الحج، وإلزامية كتابة الحساسية للأدوية قبل الصرف و آليات صرف الأدوية بالصيدليات الداخلية و الخارجية و الأدوية المقيدة وكتابة تدخلات الصيدلي.
كما نفذت "الصحة" دورة تدريبية افتراضية للصيادلة العاملين في مستشفيات المشاعر بعنوان علاجيات العناية الحرجة للكادر الصيدلي المشارك في الحج.
و للوقوف على جاهزية مستشفيات المشاعر كثفت لجنة الرعاية الصيدلة بالحج زياراتها الميدانية التفقدية، للتأكد من القوى العاملة و توفر الأدوية و التجهيزات الصيدلانية و تطبيق معايير السلامة الدوائية و العمل مع الإدارة العامة التموين الطبي ومركز عمليات الإمداد و التموين بالمركز الوطني للقيادة و التحكم بكيفية التعامل مع نقص الأدوية و الآليات المتاحة لذلك قبل بدء موسم الحج.