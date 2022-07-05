"الصحة" تدعم مستشفيات المشاعر المقدسة بكوادر سعودية صيدلانية متخصصة في تخصصات طب الطوارئ والأمراض المعدية

و للوقوف على جاهزية مستشفيات المشاعر كثفت لجنة الرعاية الصيدلة بالحج زياراتها الميدانية التفقدية، للتأكد من القوى العاملة و توفر الأدوية و التجهيزات الصيدلانية و تطبيق معايير السلامة الدوائية و العمل مع الإدارة العامة التموين الطبي ومركز عمليات الإمداد و التموين بالمركز الوطني للقيادة و التحكم بكيفية التعامل مع نقص الأدوية و الآليات المتاحة لذلك قبل بدء موسم الحج.