"الصحة" تدعو الحجاج للحرص على ارتداء الكمامات لحمايتهم من الفيروسات المعدية

تقوم وزارة الصحة ببث رسائلها التوعوية الموجهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الحالي 1443هـ، عبر مواقعها، ومختلف الوسائل الإعلامية وأماكن تواجدهم بالعاصمة المقدسة والمشاعر.
وتضمنت الرسائل التعريفية الالتزام بلبس الكمامات أثناء التواجد في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، بالإضافة للنصائح الطبية الموجهة لحجاج بيت الله الحرام.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: أخي الحاج/ أختي الحاجة، حفاظًا على صحتك وصحة من حولك من الإصابة بالفيروسات المعدية، احرص على ارتداء الكمامة عند دخولك المشاعر المقدسة أو الحرمين الشريفين.