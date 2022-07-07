"الصحة" تدعو الحجاج للحرص على ارتداء الكمامات لحمايتهم من الفيروسات المعدية

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: أخي الحاج/ أختي الحاجة، حفاظًا على صحتك وصحة من حولك من الإصابة بالفيروسات المعدية، احرص على ارتداء الكمامة عند دخولك المشاعر المقدسة أو الحرمين الشريفين.