"الصحة" تدمج عمل عيادات "تطمن" في مراكز الرعاية الصحية الأولية

يُذكر أن عيادات "تطمن" خصصتها "الصحة" مع بداية ظهور الجائحة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين وبدون حجز موعد مسبق؛ حيث بلغ عدد الزيارات التراكمي أكثر من 5.5 ملايين وبلغت نسبة الإحالة إلى المستشفيات ٢٪؜ فقط؛ فيما بلغ عدد المسحات 4.2 ملايين مسحة وتجاوز عدد عيادات تطمن 230 عيادة.