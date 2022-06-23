"الصحة": تسجيل 1002 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1059 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 402 حالة إصابة جديدة، وجدة 126حالة، والدمام 94 حالة، و48 حالة إصابة جديدة في الهفوف، و28 حالة جديدة في مكة المكرمة، و22 حالة إصابة في المدينة المنورة، و27 في الظهران، و17 حالة في أبها، و17 في الطائف، ومثلها في الخبر و14 في الجبيل.