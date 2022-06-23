"الصحة": تسجيل 1002 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1059 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، تسجيل 1002 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 789296 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1059 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 770077 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9195 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 149 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 402 حالة إصابة جديدة، وجدة 126حالة، والدمام 94 حالة، و48 حالة إصابة جديدة في الهفوف، و28 حالة جديدة في مكة المكرمة، و22 حالة إصابة في المدينة المنورة، و27 في الظهران، و17 حالة في أبها، و17 في الطائف، ومثلها في الخبر و14 في الجبيل.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 407 حالات، و138 حالة في جدة، و134 حالة في الدمام، و48 في الهفوف، و32 في الطائف، و30 حالة في مكة المكرمة، و23 في المدينة المنورة، و13 حالة في الظهران.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 28668 فحصًا جديدًا.