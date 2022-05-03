"الصحة": تسجيل 102 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 113 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 754340 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 113 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 742019 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي 9093 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 52 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 27 حالة إصابة جديدة، والرياض 18, والمدينة المنورة 16 حالة إصابة جديدة, ومكة المكرمة 14, والطائف 6 حالات, و5 في الدمام.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 37 حالة، و20 في الرياض, و14 في مكة المكرمة, و 13 في المدينة المنورة, و6 في الدمام, و7 في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 8756 فحصاً جديداً.