"الصحة": تسجيل 1029 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 616 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 192 حالة، و129 حالة في جدة، و74 في الدمام، و33 في مكة المكرمة، و32 في المدينة المنورة، و17 في أبها، و16 حالة في الهفوف، و12 في الطائف.