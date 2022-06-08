"الصحة": تسجيل 1029 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 616 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، تسجيل 1029 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 774250 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 616 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 756871 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9163 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 92 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 341 حالة إصابة جديدة، وجدة 190، والدمام 133 حالة، ومكة المكرمة 48 حالة، و41 حالة جديدة في المدينة المنورة، والهفوف 34 حالة إصابة جديدة، و23 حالة إصابة في الطائف، و14 في أبها، و12 حالة في الظهران و10 في جازان.
وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 192 حالة، و129 حالة في جدة، و74 في الدمام، و33 في مكة المكرمة، و32 في المدينة المنورة، و17 في أبها، و16 حالة في الهفوف، و12 في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 36593 فحصًا جديدًا.