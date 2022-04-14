"الصحة": تسجيل 103 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 255 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 74 حالة، و66 في جدة, و58 في مكة المكرمة, و 12 في المدينة المنورة, و9 في الهفوف, و7 في الطائف, و6 في تبوك, والدمام 4 حالات.