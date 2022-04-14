"الصحة": تسجيل 103 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 255 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 أبريل 2022، تسجيل 103 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 752291 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 255 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 738266 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 9063 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 63 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 22 حالة إصابة جديدة، والرياض 18، ومكة المكرّمة 15 حالة، و12 في المدينة المنورة, والطائف 8 حالات, و 6 حالات في الدمام, و3 في أبها.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 74 حالة، و66 في جدة, و58 في مكة المكرمة, و 12 في المدينة المنورة, و9 في الهفوف, و7 في الطائف, و6 في تبوك, والدمام 4 حالات.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 11785 فحصاً جديداً.