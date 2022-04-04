"الصحة": تسجيل 104 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 296 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 4 أبريل 2022، تسجيل 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 751180 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 296 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 735401 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9050 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 92 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 21 حالة إصابة جديدة، والرياض 20، والمدينة المنوّرة12، ومكة المكرّمة 11 حالة إصابة، والدمام 6, ومثلها في أبها, والطائف 5 حالات جديدة, و3 في الباحة, ومثلها في الهفوف.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 52حالة، تلتها جدة 39, و27 في مكة المكرمة, و15 في الدمام, و 13 في الهفوف, و8 في المدينة المنورة, و 8 حالات تعافٍ جديدة في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 12125 فحصاً جديداً.