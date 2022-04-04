"الصحة": تسجيل 104 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 296 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 52حالة، تلتها جدة 39, و27 في مكة المكرمة, و15 في الدمام, و 13 في الهفوف, و8 في المدينة المنورة, و 8 حالات تعافٍ جديدة في الطائف.