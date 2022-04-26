"الصحة": تسجيل 106 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 187 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، تسجيل 106 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 753632 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 187 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 741058 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 9082 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 45 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 28 إصابة جديدة, والرياض 18 حالة إصابة جديدة، ومكة المكرّمة 18 حالة، و15 في المدينة المنورة, و76 حالات في الطائف, والدمام 4 حالات.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 56 حالة, و42 في مكة المكرمة, والرياض 29, و 17 في المدينة المنورة, و9 في الطائف, و6 في جازان, و5 في الدمام.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 10884 فحصاً جديداً.