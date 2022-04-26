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"الصحة": تسجيل 106 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 187 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 106 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 187 خلال الـ24 ساعة الماضية
وزارة الصحة
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، تسجيل 106 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 753632 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 187 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 741058 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 9082 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 45 حالة.

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 28 إصابة جديدة, والرياض 18 حالة إصابة جديدة، ومكة المكرّمة 18 حالة، و15 في المدينة المنورة, و76 حالات في الطائف, والدمام 4 حالات.

وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 56 حالة, و42 في مكة المكرمة, والرياض 29, و 17 في المدينة المنورة, و9 في الطائف, و6 في جازان, و5 في الدمام.

وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 10884 فحصاً جديداً.

فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة

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