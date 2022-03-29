"الصحة": تسجيل 106 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 219 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 64 حالة، تلتها جدة 42، و15 في أبها, و 15 حالة تعافٍ جديدة في الدمام, و12 في تبوك, و12 في المدينة المنورة, ومثلها في جازان .