"الصحة": تسجيل 106 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 219 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، تسجيل 106 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 750589 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 219 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 733811 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9042 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 122 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 24 حالة إصابة جديدة، وجدة 20، والمدينة المنوّرة 11، ومكة المكرّمة 9 حالات إصابة، والدمام 6, و 5 في الطائف.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 64 حالة، تلتها جدة 42، و15 في أبها, و 15 حالة تعافٍ جديدة في الدمام, و12 في تبوك, و12 في المدينة المنورة, ومثلها في جازان .
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 15872 فحصاً جديداً.