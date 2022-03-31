"الصحة": تسجيل 107 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 242 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 23 حالة إصابة جديدة، وجدة 18، والمدينة المنوّرة 13، ومكة المكرّمة 10 حالات إصابة، والدمام 6, والطائف 7 حالات جديدة, و4 في أبها, و3 في الهفوف, ومثلها في جازان.