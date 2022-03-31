"الصحة": تسجيل 107 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 242 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 31 مارس 2022، تسجيل 107 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 750814 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 242 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 734283 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9045 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 115 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 23 حالة إصابة جديدة، وجدة 18، والمدينة المنوّرة 13، ومكة المكرّمة 10 حالات إصابة، والدمام 6, والطائف 7 حالات جديدة, و4 في أبها, و3 في الهفوف, ومثلها في جازان.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 50 حالة، تلتها جدة 36، و الدمام 27, و23 في المدينة المنورة و21 في مكة المكرمة, و 13 حالة تعافٍ جديدة في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 17606 فحصاً جديداً.