"الصحة": تسجيل 1082 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 931 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 424 حالة إصابة جديدة، وجدة 133، والدمام 116 حالة، و46 حالة جديدة في مكة المكرمة، و36 حالة إصابة جديدة في الهفوف، و30 حالة إصابة في المدينة المنورة، و28 في الظهران، و25 حالة في أبها، و14 في الطائف، و12 في جازان.