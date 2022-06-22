"الصحة": تسجيل 1082 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 931 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، تسجيل 1082 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 788294 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 931 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 769018 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9194 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 137 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 424 حالة إصابة جديدة، وجدة 133، والدمام 116 حالة، و46 حالة جديدة في مكة المكرمة، و36 حالة إصابة جديدة في الهفوف، و30 حالة إصابة في المدينة المنورة، و28 في الظهران، و25 حالة في أبها، و14 في الطائف، و12 في جازان.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 350 حالة، و162 حالة في جدة، و109 حالات في الدمام، و49 في الهفوف، و27 حالة في مكة المكرمة، و20 في المدينة المنورة، و18 حالة في أبها، و16 في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 30328 فحصًا جديدًا.