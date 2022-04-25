"الصحة": تسجيل 109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 199 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 أبريل 2022، تسجيل 109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 753526 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 199 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 740871 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل الإجمالي إلى 9079 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 43 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 26 إصابة جديدة, والرياض 22 حالة إصابة جديدة، ومكة المكرّمة 15 حالة، و14 في المدينة المنورة, و7 حالات في الطائف, والدمام 5 حالات.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 63 حالة, و56 في مكة المكرمة, والرياض 35, و 7 في المدينة المنورة, و6 في الطائف, و5 في أبها, و4 في الدمام.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 11076 فحصاً جديداً.