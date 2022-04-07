"الصحة": تسجيل 114 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 303 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 66 حالة، تلتها جدة 40, و32 في مكة المكرمة, و20 في الطائف, و19 في المدينة المنورة, و 18 في الهفوف, و13 في الدمام, و 8 حالات تعافٍ جديدة في ينبع.