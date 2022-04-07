"الصحة": تسجيل 114 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 303 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 أبريل 2022، تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 751518 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 303 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 736316 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي عند 9054 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 88 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 22 حالة إصابة جديدة، وجدة 22، والمدينة المنوّرة 13، ومكة المكرّمة 14 حالة إصابة، ومثلها في الطائف, و4 في أبها, وجازان 3 حالات جديدة.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 66 حالة، تلتها جدة 40, و32 في مكة المكرمة, و20 في الطائف, و19 في المدينة المنورة, و 18 في الهفوف, و13 في الدمام, و 8 حالات تعافٍ جديدة في ينبع.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 12929فحصاً جديداً.