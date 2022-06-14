"الصحة": تسجيل 1152 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 867 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، تسجيل 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 780135 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 864 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 761354 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9176 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 91 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 457 حالة إصابة جديدة، وجدة 161، والدمام 110 حالات، و45 حالة جديدة في الهفوف، ومكة المكرّمة 37 حالة إصابة جديدة، و29 حالة إصابة في الطائف، و28 في المدينة المنوّرة، و24 حالة في أبها، و16 في الظهران، و12 في جازان.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 311 حالة، و161 حالة في جدة، و103 حالات في الدمام، و43 في مكة المكرّمة، و33 في الهفوف، و28 في المدينة المنوّرة، و21 في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 37018 فحصاً جديداً.