"الصحة": تسجيل 1152 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 867 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 457 حالة إصابة جديدة، وجدة 161، والدمام 110 حالات، و45 حالة جديدة في الهفوف، ومكة المكرّمة 37 حالة إصابة جديدة، و29 حالة إصابة في الطائف، و28 في المدينة المنوّرة، و24 حالة في أبها، و16 في الظهران، و12 في جازان.