"الصحة": تسجيل 1188 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 923 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 13 يونيو 2022، تسجيل 1188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 778983 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 923 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 760490 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9175 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 91 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 427 حالة إصابة جديدة، وجدة 167، والدمام 101 حالة، و53 حالة جديدة في الهفوف، والمدينة المنوّرة 34 حالة إصابة جديدة، و22 مثلها في الطائف و33 حالة في مكة المكرّمة ومثلها في أبها، و24 حالة إصابة جديدة في الظهران، و16 في جازان و14 حالة في الخُبر.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 280 حالة، و153 حالة في جدة، و108 حالات في الدمام، و40 حالة في مكة المكرّمة، و32 حالة في الطائف، و29 في المدينة المنوّرة ومثلها في الهفوف و24 حالة تعافٍ جديدة في الظهران و20 في أبها.
وأكّدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 37018 فحصاً جديداً.