"الصحة": تسجيل 1188 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 923 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 427 حالة إصابة جديدة، وجدة 167، والدمام 101 حالة، و53 حالة جديدة في الهفوف، والمدينة المنوّرة 34 حالة إصابة جديدة، و22 مثلها في الطائف و33 حالة في مكة المكرّمة ومثلها في أبها، و24 حالة إصابة جديدة في الظهران، و16 في جازان و14 حالة في الخُبر.