"الصحة": تسجيل 1232 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1152 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022، تسجيل 1232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 786069 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1152 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 767042 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9189 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 124 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 475 حالة إصابة جديدة، و152 حالة في جدة، والدمام 119 حالة إصابة جديدة، و49 حالة إصابة جديدة في الهفوف، و36 حالة جديدة في مكة المكرمة، و31 في المدينة المنورة، و30 حالة في الظهران، و24 في الخبر، و21 حالة جديدة في الطائف، و20 في أبها.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 442 حالة، و161 حالة في جدة، و98 حالة في الدمام، و35 في مكة المكرمة، و47 في الهفوف، و30 في المدينة المنورة، و26 في أبها، و23 في الطائف، و26 في الظهران.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 34322 فحصًا جديدًا.