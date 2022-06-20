"الصحة": تسجيل 1232 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1152 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 475 حالة إصابة جديدة، و152 حالة في جدة، والدمام 119 حالة إصابة جديدة، و49 حالة إصابة جديدة في الهفوف، و36 حالة جديدة في مكة المكرمة، و31 في المدينة المنورة، و30 حالة في الظهران، و24 في الخبر، و21 حالة جديدة في الطائف، و20 في أبها.