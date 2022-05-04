"الصحة": تسجيل 124 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 108 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 4 مايو 2022، تسجيل 124 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 754464 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 108 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 742127 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9094 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 50 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 33 حالة إصابة جديدة، والرياض 17, والمدينة المنورة 20 حالة إصابة جديدة, ومكة المكرمة 14, والطائف 8 حالات, و5 في الدمام.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 37 حالة، و27 في الرياض, و12 في مكة المكرمة, و 9 في المدينة المنورة, و4 في الدمام, ومثلها في جازان, و3 في الطائف.