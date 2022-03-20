"الصحة": تسجيل 126 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 154 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 20 مارس 2022، تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 749597 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 154 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 732113 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9028 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 200 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 32 حالة إصابة جديدة، وجدة 20، والمدينة المنوّرة 12، ومثلها في مكة المكرمة, والدمام 7 حالات, ومثلها في أبها, و6 حالات جديدة في الطائف.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 47 حالة، تلتها جدة 16، و10 في مكة المكرمة و8 في أبها, و7 حالات تعافٍ جديدة في الدمام, و 6 في المدينة المنورة.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 17892 فحصاً جديداً، موضحة أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 62,319,469.