"الصحة": تسجيل 127 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 221 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 38 حالة إصابة جديدة، وجدة 17، والمدينة المنوّرة 10، ومكة المكرّمة 8 حالات إصابة، والدمام 6, والطائف 3 حالات جديدة, ومثلها في تبوك، و4 حالات في أبها, و مثلها في الهفوف.