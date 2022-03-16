"الصحة": تسجيل 127 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 221 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، تسجيل 127 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 749171 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 221 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 731440 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9023 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 229 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 38 حالة إصابة جديدة، وجدة 17، والمدينة المنوّرة 10، ومكة المكرّمة 8 حالات إصابة، والدمام 6, والطائف 3 حالات جديدة, ومثلها في تبوك، و4 حالات في أبها, و مثلها في الهفوف.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 57 حالة، تلتها جدة 26، ثم المدينة المنورة 15حالة،و 10 حالات في الدمام, و9 في مكة المكرمة, و9 في الطائف, و5 حالات تعافٍ جديدة في جازان.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 21225 فحصاً جديداً، موضحة أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 62,073,963.