"الصحة": تسجيل 127 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 227 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 28 مارس 2022، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 750483 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 227 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 733592 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9040 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 135 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 31 حالة إصابة جديدة، وجدة 20، والمدينة المنوّرة 14، ومكة المكرّمة 9 حالات إصابة، والدمام 7, ومثلها في الطائف.
وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 50 حالة، تلتها الرياض 27، و25 في الهفوف, و 19 حالة تعافٍ جديدة في الطائف, و15 في الدمام, و12 في تبوك, ومثلها في جازان.