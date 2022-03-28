"الصحة": تسجيل 127 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 227 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 50 حالة، تلتها الرياض 27، و25 في الهفوف, و 19 حالة تعافٍ جديدة في الطائف, و15 في الدمام, و12 في تبوك, ومثلها في جازان.