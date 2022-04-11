"الصحة": تسجيل 130 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 280 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 11 أبريل 2022، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 751943 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 737482 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" عدم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي عند 9058 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 75 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 30 حالة إصابة جديدة، وجدة 29، ومكة المكرّمة 14 حالة، و14 في المدينة المنورة, والطائف 9 حالات, و 8 حالات في الدمام, و5 في أبها.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 78 حالة، و73 في جدة, و56 في مكة المكرمة, و 12 في الطائف, و11 في الهفوف, و8 في الدمام, و 7 حالات في المدينة المنورة.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 15836 فحصاً جديداً.