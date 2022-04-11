"الصحة": تسجيل 130 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 280 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 78 حالة، و73 في جدة, و56 في مكة المكرمة, و 12 في الطائف, و11 في الهفوف, و8 في الدمام, و 7 حالات في المدينة المنورة.