"الصحة": تسجيل 135 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، تسجيل 135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 752078 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 266 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 737748 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليصل الإجمالي إلى 9060 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 75 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 30 حالة إصابة جديدة، والرياض 26، ومكة المكرّمة 22 حالة، و17 في المدينة المنورة, والطائف 9 حالات, و 7 حالات في الدمام, و4 في أبها.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 75 حالة، و71 في جدة, و59 في مكة المكرمة, و 8 في المدينة المنورة, ومثلها في الطائف وأبها والدمام , و7 في الهفوف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 15836 فحصاً جديداً.