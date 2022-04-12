"الصحة": تسجيل 135 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 30 حالة إصابة جديدة، والرياض 26، ومكة المكرّمة 22 حالة، و17 في المدينة المنورة, والطائف 9 حالات, و 7 حالات في الدمام, و4 في أبها.

