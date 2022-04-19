"الصحة": تسجيل 143 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 240 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 31 حالة إصابة جديدة، والرياض 23، ومكة المكرّمة 18 حالة، و19 في المدينة المنورة, والطائف 13 حالة, و 9 حالات في الدمام, و5 في أبها.