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"الصحة": تسجيل 143 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 240 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 143 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 240 خلال الـ24 ساعة الماضية
وزارة الصحة
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 752848 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 240 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 739536 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9072 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 56 حالة.

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 31 حالة إصابة جديدة، والرياض 23، ومكة المكرّمة 18 حالة، و19 في المدينة المنورة, والطائف 13 حالة, و 9 حالات في الدمام, و5 في أبها.

وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 67 حالة، ومثلها في جدة, و63 في مكة المكرمة, و 11 في المدينة المنورة, و4 في الهفوف, و8 في الطائف, والدمام 6 حالات.

وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 11868 فحصاً جديداً.

فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة

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