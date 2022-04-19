"الصحة": تسجيل 143 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 240 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 752848 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 240 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 739536 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9072 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 56 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 31 حالة إصابة جديدة، والرياض 23، ومكة المكرّمة 18 حالة، و19 في المدينة المنورة, والطائف 13 حالة, و 9 حالات في الدمام, و5 في أبها.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 67 حالة، ومثلها في جدة, و63 في مكة المكرمة, و 11 في المدينة المنورة, و4 في الهفوف, و8 في الطائف, والدمام 6 حالات.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 11868 فحصاً جديداً.